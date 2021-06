Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „Viata Animalelor” a castigat definitiv procesul cu Primaria Craiova privind anularea HCL Craiova 525/2019. Prin aceasta hotarare de consiliu, primaria Craiova infiinta Serviciul specializat de gestionare a cainilor fara stapan „in cadrul Salubritate Craiova SRL“ si „mentinerea in gestiune…

- Judecatoria Sectorului 2 da castig de cauza primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, cel care a solicitat ziarului "Libertatea" sa stearga de pe site-ul propriu mai multe articole. Hotararea nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la instanta superioara. Solutia pe scurt: "Admite cererea.…

- Hotararea de amanare a fost luata dupa ce avocata lui Dragnea nu s-a prezentat in sala de judecata, invocand motive de sanatate.In aceste conditii, Tribunalul Bucuresti va lua in discutie miercuri cererea lui Dragnea de eliberare conditionata.Pe 27 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a respins, ca neintemeiata,…

- O femeie din sectorul 3 al Capitalei a fost sancționata cu 2.000 de lei dupa ce a fost surprinsa aruncand o punga de hartie de strada. Intr-o prima instanța, judecatorii au menținut sancțiunea argumentand ca astfel de comportamente lezeaza estetica urbana a celui mai populat municipiu al țarii.Incidentul…

- Un judecator american a ordonat luni avocaților care reprezinta consiliul de administrație al Tesla sa predea anumite comunicații pe care le-ar fi avut cu Elon Musk înainte de aprobarea în 2018 a unui plan de compensații care i-ar putea aduce acestuia peste 50 de miliarde de dolari, relateaza…

- Hotararea a fost aprobata in ședința din 20.04.2021, intr-o forma modificata, 12 consilieri locali introducand un amendament cu posibile probleme de legalitate. Decizia de a ataca hotararea are la baza, in primul rand, argumente de natura legala. Primul indiciu a fost faptul ca secretarul general al…

- Instituția Prefectului județul Bacau a decis sa atace in instanța hotararea de aprobare a bugetului și listei de investiții pe anul 2021 al Municipiului Bacau de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau. Hotararea de buget a fost aprobata in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Instanța suprema ar fi redactat, potrivit G4Media, motivarea deciziei definitive prin care a condamnat la pedepse cu inchisoare oameni de afaceri straini, pe Remus Truica dar și pe avocatul Robert Roșu. Potrivit sursei citate judecatorii detaliaza pe pagini intregi motivele pentru care au decis condamnarea…