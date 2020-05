Stiri pe aceeasi tema

- Secția a IV-a Civila a Tribunalului din București a decis astazi ca sigla Rapidului din Liga 2 poate fi folosita și de AFC Rapid, echipa din Liga 4 București. Fotbal Club Rapid, formația din Liga 2, cea susținuta de marea masa a fanilor alb-vișinii, a cerut in instanța exclusivitate asupra siglei.…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis, joi, ca refuzul imbarcarii in avion a unui pasager pentru motivul ca acesta ar fi prezentat documente de calatorie pretins necorespunzatoare nu priveaza, in sine, pasagerul de protectia prevazuta de Regulamentul in materie de compensare si de asistenta…

- Romania nu si-a indeplinit in zona orasului Bucuresti obligatiile stabilite prin Directiva europeana privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa din anul 2007, a constatat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Instanta europeana a aratat ca din anul 2007 si…

- Un fermier a dat statul in judecata pentru ca, din cauza carantinei, nu isi poate lucra terenurile agricole, scrie Agro Tv, precizand care a fost decizia instantei. Fermierul roman a solicitat instantei dreptul de a parasi locuinta astfel incat sa-si lucreze suprafetele pe care le detine. Procesul,…

- Femeia care a contestat in instanta Ordonanta Militara nr. 3 a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce a cerut suspendarea articolelor care vizeaza circulatia persoanelor peste 65 de ani deoarece sunt discriminatorii. Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva, anunța MEDIAFAX.Femeia…

- Magistratii Sectiei a II a civila, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta ai stabilit primul termen in dosarul 3884 118 2018, cauza in care Tribunalul Constanta a admis in parte cererea formulata de aproximativ 300 de reclamanti, membri de sindicat Sindicatul National al…

- Dupa ce Georgiana Bendre, fiica victimei lui Gheorghe Vladan, a depus o contestație privind schimbarea sentinței de la 25 de ani la inchisoarea pe viața, Curtea de Apel a respins cererea cerere, iar criminalul va fi eliberat.

- Reacție dura a unchiului Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, dupa ce magistrații au decis ca Dosarul „Caracal” ramane la Tribunalul Olt. Judecatorii Curții de Apel Craiova au respins, marți, ca nefondata cererea familiei Alexandrei Maceșeanu de a stramuta dosarul la Mehedinți. Cumpanașu susține…