Instalațiile defecte din Motru ar putea funcționa, deoarece preotul a fost chemat să le sfințească Chiar daca 15.000 de locuitori din Motru tremura de frig, exista acum o speranța. In loc sa repare conductele, conducerea societații de termoficare a chemat un preot sa sfințeasca țevile. Probleme cu caldura au fost și in noapte de Revelion pentru locuitorii din Motru, de vina fiind o avarie la sistemul de termoficare al orașului. Fara caldura au ramas și instituțiile publice, inclusiv școlile, iar patru unitați de invațamant din Motru au ramas inchise astazi. Problemele nu se termina aici, mai spun autoritațile locale, avand in vedere ca sistemul de termoficare este foarte vechi. Primarul susține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa defecțiuni aparute in lanț, tot orașul Motru a ramas fara caldura. 20 de mii de oameni stau in frig de cateva zile. Primarul da vina pe reprezentanții Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apa. In speranța ca problemele vor fi rezolvate, fostul administrator al companiei de furnizare a caldurii…

- Un preot a fost adus sa stropeasca cu apa sfintita instalatiile Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din municipiul Motru, in urma unei avarii care s-a produs in ultima zi a anului 2021.

- Din data de 30 decembrie, unitatea care asigura caldura și apa calda pentru municipiul Motru, este oprita. Cetațenii au sesizat problemele tehnice din data de 28 decembrie. Pentru a remedia problema, fostul director a apelat la o soluție incredibila. Oamenii stau fara caldura zile intregi Uzina care…

- 15.000 de locuitori din Motru tremura de frig in locuințe de cateva zile din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare. Și in loc sa repare conductele, conducerea societații de termoficare a chemat in preot sa sfințeasca țevile. In presa locala au aparut cateva fotografii din timpul slujbei.

- Cosmin Morega, primarul orașului Motru care nu are apa calda și nici caldura de patru zile din cauza unei avarii majore la reteaua de termoficare, a vorbit luni dimineața, la Antena 3, despre preotul chemat sambata la sediul uzinei pentru sfințirea instalațiilor defecte.Potrivit edilului, preotul nu…

- O avarie la rețeaua de termoficare a orașului Motru a lasat populția fara caldura. Cei 15.000 de locuitori ai municipiului Motru (Gorj) ale caror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare tremura de frig in apartamente de trei zile, de cand au ramas fara apa calda și caldura.O…

- Un preot a sfintit instalatiile defecte ale uzinei care trebuia sa asigure apa calda si caldura in orasul Motru. Locuitorii orasului din Gorj nu mai au utilitati din data de 30 decembrie, iar seful institutiei a recurs la aceasta masura de remediere complet inedita.Societatea care trebuie sa asigure…

- Motrenii ar putea beneficia din aceasta saptamana de agent termic. Este nevoie de pornirea cazanului pentru prepararea agentului termic, avand in vedere ca temperaturile au scazut foarte mult. Propunerea este ca dupa data de 15 octombrie sa fie furnizat agentul termic pentru populație, agenți economici…