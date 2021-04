Instagram pregăteşte mai multe funcţii de monetizare pentru creatorii de conţinut Mark Zuckerberg in persoana a tinut sa anunte o serie de instrumente pe care Instagram le va lansa in viitor si care vor putea fi folosite de creatorii de continut pentru a-si creste veniturile. Prima pe lista este o asa-zisa piata organizata de Instagram, in care isi vor da intalnire creatorii si brandurile. Aici, brandurile vor gasi si vor putea alege creatorii potriviti pentru raspandirea si promovarea mesajelor de marketing ori a produselor vandute. Creatorii si brandurile faceau si pana acum acest lucru, insa, legatura dintre cele doua parti va putea fi in acest caz intermediata si controlata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Apple a anunțat marți o noua versiune a tabletei iPad Pro, noi generații ale computerului de birou iMac, dar și o noua varianta de culoare pentru iPhone 12. Compania a anunțat și AirTag, un disc mic de 29 de dolari care poate fi atașat la breloc sau pus în portofel pentru a gasi aceste lucruri,…

- Clubhouse este noua tendința din social media pe care toata lumea pare sa o doreasca, sa o dobandeasca. De la Facebook la Twitter și chiar la Telegram, serviciile de rețele sociale iși doresc sa faca un salt rapid pe trenul de transmisie audio. Poate ca nu exista nicio alta companie de socializare atat…

- Dupa ce Apple a decis sa mai reduca din presiunea acuzatiilor de monopol privind politicile pe care le aplica pentru App Store, scazand la jumatate comisionul aplicat dezvoltatorilor care castiga mai putin de un milion de dolari pe an, Google vine cu o masura similara, dar ceva mai generoasa. De la…

- Aplicația Find my Apple a fost mult timp o modalitate la indemana de a ține evidența iPhone-ului, MacBook-ului și a altor dispozitive Apple, dar in cea mai recenta versiune iOS 1.5 beta, Apple pare sa extinda urmarirea articolelor la o gama mai larga de produse non-Apple . Vazut pentru prima data de…

- Microsoft a publicat in App Store versiunea nativa pentru iPad a suitei sale de birou, la mai bine de un an dupa ce a lansat versiunea de iPhone si Android, insa facilitatile adaugate justifica intarzierea. Noua aplicatie Office grupeaza intr-un singur loc cele mai importante trei programe ale suitei:…

- Clubhouse, o aplicație de dezbateri și conferințe in format audio, a fost lansata acum mai puțin de un an, și a caștigat teren și numeroși utilizatori in ultimele lumi, scriu Associated Press și The Guardian . Accesul in Clubhouse este deocamdata limitat, utilizatorii fiind primiți doar pe baza de invitație,…

- Apple renunta la modelul Mini din seria iPhone 12, in condițiile in care doar 6% dintre cei care au cumparat un iPhone 12 au optat pentru modelul mini, scrie Mediafax. Doar unitatile deja disponibile vor mai putea fi cumparate. iPhone 12 mini a venit cu un display de doar 5.4 inci,…

- Candva in primavara acestui an, pe iPhone si iPad va intra o vigoare o masura de protejare a intimitatii care are potentialul de a lovi direct business-ul de reclame al Facebook, care se bazeaza pentru targetare pe datele personale colectate de la utilizatori. Pana acum, colectarea datelor personale…