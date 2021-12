Instagram, acuzat că facilitează adolescenţilor cumpărarea drogurilor Realizat si publicat de Tech Transparency Project, studiul arata cat de mult simplifica algoritmul folosit de Instagram gasirea drogurilor de catre adolescenti. Cei de la TTP au creat mai multe conturi false de adolescenti cu diferite varste, intre 13 si 17 ani. Apoi, cu aceste conturi, au inceput sa caute droguri pe Instagram. Nu doar ca reteaua sociala nu a opus nicio rezistenta, ba chiar a completat automat cautari dupa cuvinte cheie precum “buyxanax”. Mai mult, algoritmul Instagram chiar a sugerat urmarirea conturilor unor furnizori de droguri. Dupa ce le-au dau follow, falsele conturi de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

