Instabilitate și temperaturi ridicate. Joi, spre orele amiezii atmosfera se va innora treptat. Soarele va rasari la ora 06:14.Temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic se va accentua. Spre seara, pe alocuri, se așteapta averse insoțite de descarcari electrice. Posibil sa cada și grindina. Vantul va sufla slab spre moderat, iar la munte va avea unele intensificari. Soarele va apune la ora 20:54. Valorile minime se vor situa intre 16 și 19 grade, iar cele maxime intre 26 și 31 de grade. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

