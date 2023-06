Inspectorii DSVSA Alba încep controale la terase, restaurante, tabere școlare și evenimente publice din județ Inspectorii DSVSA Alba incep controale la terase, restaurante, tabere școlare și evenimente publice din județ Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba anunța intensificarea controalelor la unitațile de alimentație publica și industrie alimentara. Odata cu intrarea in sezonul turistic estival, DSVSA Alba demareaza acțiuni de intensificare a controalelor la punctele de lucru ale unitaților de alimentație publica și industrie alimentara. Din categoria unitaților vizate de controale in perioada urmatoare fac […] Citește Inspectorii DSVSA Alba incep controale la terase,… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DSVSA Alba a inceput controalele pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare in sezonul estival: Unitațile vizate DSVSA Alba a inceput controalele pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare in sezonul estival: Unitațile vizate Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba…

- GREVA profesorilor din ALBA și din țara: Incep inspectoratele județene sa ceara suspendarea contractelor de munca pentru profesorii greviști? Situația din județul nostru GREVA profesorilor din ALBA și din țara: Incep inspectoratele județene sa ceara suspendarea contractelor de munca pentru profesorii…

- Luni, 15 mai: Laboratorul DSVSA Alba va fi deschis pentru public, cu ocazia Zilei Medicului Veterinar Luni, 15 mai, de Ziua Naționala a Medicului Veterinar, Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor DSVSA Alba va fi deschis pentru public. Se implinesc 40 de ani de cand unitatea funcționeaza…

- 15 mai| ”Ziua porților deschise”, de Ziua Medicului Veterinar, la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba 15 mai| ”Ziua porților deschise”, de Ziua Medicului Veterinar, la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba Luni, 15 mai, de Ziua Naționala a…

- Ce nereguli a descoperit DSVSA Alba dupa controale la pensiuni, restaurante, terase sau magazine In minivacanța de 1 Mai, inspectorii sanitar-veterinari din Alba au verificat zeci de unitați de alimentație publica și din industria alimentara. Au dat amenzi de peste 120.000 de lei și au descoperit probleme…

- VREMEA in Alba, 24-30 aprilie: ploi, mai racoros, apoi se incalzește iar. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba, 24-30 aprilie: Finalul lunii aprilie aduce variații de temperatura și mai multe ploi. Luni și marți sunt anunțate maxime de 17 grade Celsius, insa miercuri și joi…

- Amenzi de aproape 80.000 de lei date de inspectorii DSVSA Alba. Ce nereguli au gasit in magazine, piețe, carmangerii sau brutarii Inspectorii Direcției Sanitare Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au dat amenzi de aproape 80.000 de lei in urma unor ample acțiuni de control cu ocazia…

- Activitatea DSVSA Alba, evaluata pozitiv la o misiune de audit a Comisiei Europene – DG SANTE: Inspectorii au vizitat Transavia și ACA Cugir Activitatea DSVSA Alba, evaluata pozitiv la o misiune de audit a Comisiei Europene – DG SANTE: Inspectorii au vizitat Transavia și ACA Cugir Activitatea Direcției…