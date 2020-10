Inspectorii antifraudă au confiscat 40 milioane tone tutun în septembrie Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) cu confiscat in septembrie peste 40 de tone de tutun brut, insemnand o frauda peste 31 milioane lei doar din accize și taxa pe valoarea adaugata. „In cadrul acțiunii de monitorizare a traficului de tutun prin frontierele UE, inceputa in luna septembrie, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, au confiscat, in perioada 25-27 septembrie, 20,4 tone de tutun brut provenit din Bulgaria. Astfel, de la inceputul lunii septembrie, inspectorii antifrauda au confiscat in total 40,11… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

