Inspectorii ANAF, verificari in Portul Constanta Sud – Agigea

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF controleaza comportamentul fiscal al contribuabililor care utilizeaza platforma Portului Constanta Sud - Agigea pentru operatiuni de import, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Alerta in Portul Constanta Sud – Agigea, acolo unde agentii de la ANAF efectueaza mai multe controale la firmele care utilizeaza platforma Portului Contanța Sud – Agigea pentru operațiuni de import.Sunt vizate importurile de imbracaminte, incalțaminte, produse textile, legume-fructe, dulciuri,…

- Inspectorii DSVSA Alba au dat amenzi in valoare de 9600 lei si 10 avertismente, in urma unor controale derulate in perioada 11-26 aprilie. Au fost verificate unitati de tranșare, reambalare, depozitare și vanzare cu amanuntul a carnii congelate. Reprezentantii Directiei Veterinare au verificat cerintele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut, vineri, controale in mai multe piete din Bucuresti, Constanta si Arges, unde au descoperit, printre altele, produse congelate vandute ca fiind refrigerate, vitrine ruginite sau inele de expunere a carnii care nu erau din inox.

- In perioada 31.03.18 ndash; 05.04.2018, premergatoare Sarbatorilor Pascale, ofiterii serviciului de investigare a criminalitatii economice din cadrul IPJ Constanta au actionat pe raza judetului Constanta in echipe mixte cu reprezentantii DSVSA Constanta, in vederea combaterii neregulilor din domeniul…

- Inspectori din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Sibiu sunt așteptați, in aceasta dupa-amiaza la Piatra-Neamț. De marți, 13 martie, ei vor controala toate unitațile sanitare publice și Centrul de Transfuzii Neamț. Echipa de inspectori sanitari face aceste verificari in urma inspectorilor de…

- Inspectorii sanitar-veterinari bat in aceasta perioada magazinele, pietele, supermarket-urile dar si magazinele de cartier, mai mult decat de obicei, avand in vedere volumul mai mare de vanzari care se asteapta in preajma Pastelui. Un depozit a fost inchis in urma controalelor.