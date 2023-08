Stiri pe aceeasi tema

- Un inspector are ținte de atins nu doar in ce privește numarul de controale, ci și in privința sumelor pe care trebuie sa le puna suplimentar in spinarea firmelor in urma acestor controale, scrie Profit.ro, citand un document.

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au inchis 11 magazine Mega Image, in urma unor controale.Inspectorii au aplicat 90 amenzi contravenționale in cuantum de 900.000 lei și au dispus inchiderea magazinelor pana la remedierea deficiențelor in 11 locații.In perioada 07.08-08.08.2023, Comisariatul…

- In data de 5 august 2023, inspectorii vamali din Bucuresti in urma unor controale specifice efectuate in vederea combaterii traficului cu produse din tutun, au retinut in vederea confiscarii de la o pasagera care circula pe ruta Otopeni Luton, 10.000 tigarete marca DUNHILL, bunuri nedeclarate si sustrase…

- ITM Alba: amenzi de peste 80.000 de lei și trei persoane gasite la munca fara forme legale, dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 80.000 de lei și au gasit trei persoane la munca fara forme legale de angajare, in urma acțiunilor de control derulate la…

- Inspectorii de la Apele Romane au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de 2000 de lei pe Litoral, pentru circulatia cu autovehicule de tip ATV pe plaja. Circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaje, diguri si faleze, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii…

- Inspectori ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat, marți - 4 iulie, controale la agenți economici care servesc mancare in zona centrala a Timișoarei, rezultatele fiind transmise redacției, intr-un comunicat.

- Siyabonga Ngezana este ultima achiziție facuta de FCSB. Fundașul a fost foarte entuziasmat la prezentarea oficiala și a precizat intr-un interviu pentru o publicație din Africa de Sud care sunt obiectivele sale odata cu pasul in fotbalul european.

- In perioada 08 - 15.06.2023, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi au desfasurat actiuni concertate de control, vizand relatiile de munca din domeniul constructiilor, in cadrul Campaniei nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, organizata de Inspectia…