Stiri pe aceeasi tema

- DNA a omis luna trecuta sa comunice 15 eventuale cazuri de corupție și cele 33 de trimiteri in judecata a persoanelor acuzate de savarșirea de fapte ilegale. Direcția Naționala Anticorupție (DNA) anunța regulat informații legate despre pretinse cazuri de corupție și persoane trimise in judecata. Dar…

- Luminița-Mihaela Medeleț, fost director al Penitenciarului Rahova, este acuzata de DNA de savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu. DNA a trimis in judecata trei foști oficiali ai Penitenciarului Rahova din București. Iata comunicatul DNA: ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:L.E.C., la data faptelor asociat al SC Viper Concept SRL, pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la participatie…

- Doi notari din Bucuresti care au eliberat 10 ani certificate false de mostenitor ani pentru mai multe proprietati ale statului au fost trimisi in judecata de DNA. Prejudiciul trece de doua milioane si jumatate de euro. Clienti erau 10 indivizi care vanau case si terenuri nerevendicate dupa moartea proprietarilor.…

- Doi notari din Bucuresti care au eliberat 10 ani certificate false de mostenitor ani pentru mai multe proprietati ale statului au fost trimisi in judecata de DNA. Prejudiciul trece de doua milioane si jumatate de euro. Clienti erau 10 indivizi care vanau case si terenuri nerevendicate dupa moartea proprietarilor.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a luiDan Adrian Romeo, comisar de politie, in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, Sectia nr. 4 Politie Rurala Ianca, in intervalul 01.01.2022…

- Fostul director al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Cristian Pluta, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata pentru luare de mita si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii de bai, bunuri sau foloase…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta, nemultumiti de decizia Tribunalului Constanta prin care a incetat procesul penal intr un dosar cu un prejudiciu de aproape 10 milioane euro. Totusi, tribunalul a dispus disjungerea laturii civile, prin formarea…