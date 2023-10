Astazi, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au facut un pas hotarat in lupta impotriva corupției, reținand inspectorul-șef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bihor, impreuna cu trei inspectori de munca, sub acuzația de luare de mita. Aceștia sunt suspectați ca au solicitat și primit sume substanțiale de bani de la mai mulți oameni de afaceri cu scopul de a evita aplicarea de sancțiuni in urma controalelor. Potrivit DNA, inspectorul-șef adjunct reținut este Racz Nadia Florentina. Procurorii anticorupție au dispus și punerea in mișcare a acțiunii penale și masura…