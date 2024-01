Stiri pe aceeasi tema

- Masina a devenit, in ultimii ani, in Romania, un lux pe care romanii inca si-l mai permit, avand in vedere nivelul de trafic de pe sosele, insa, de anul viitor, toate cheltuielile legate de masina vor creste semnificativ. Inca de pe 1 ianuarie, soferii romani vor plati mai mult pentru amenzi, carburanti…

- Ritmul cu care a crescut salariul minim e de 4 ori mai mare decat cel cu care a crescut productivitatea muncii. De 4 ori! Asta s-a intamplat in ultimii zece ani, semnaleaza profesorul de economie Cristian Paun . Situația nu include și ce s-a intamplat in 2023, iar in 2024 povestea continua. „Guvernul…

- Deputatul Alin Ignat (PNL) a declarat marti ca lucreaza cu mai multi colegi din PNL la o propunere legislativa care sa vina cu facilitati fiscale consistente, la ce inseamna sumele peste salariul minim, cu diferite praguri, astfel ca, daca ai 500 de lei peste salariul minim, pe acei 500 de lei sa existe…

- Salariul mediu net in Romania a crescut cu aproape 15%, din septembrie anul trecut pana in aceeași luna din acest an. Angajații care lucreaza in domeniul tehnologiei pot spune ca sunt bine platiți, cu peste 10.000 de lei. La polul opus, sunt cei din hoteluri și restaurante, cu puțin peste 2.000 de lei.…

- O masura fiscala introdusa in 2021 printr-o ordonanța de urgența (OUG 130/2021) iși arata efectele in aceasta perioada, pentru firmele care au angajați platiți cu salariul minim: aceștia ar trebui sa treaca la un nivel de plata superior. Potrivit ordonanței, „salariul de baza minim brut garantat in…

- Firmele care au angajați platiți cu salariul minim trebuie sa-și aminteasca o masura fiscala introdusa in 2021 printr-o Ordonanța trenuleț (OUG 130/2021): salariul minim pentru 24 de luni.

- Vești bune pentru romani! Guvernul a majorat salariul minim pe economie din trei domenii de activitate. Astazi a fost adoptata ordonanța de urgența, prin carea valoarea sumei lunare a fost majorata. Iata cați bani vor primi oamenii incepind cu luna noiembrie, in urma deciziei de astazi.

- Veste buna pentru doua categorii de angajați din Romania! Salariul minim crește la peste 4.500 de lei, de la 1 noiembrie. Anunțul a fost facut de Ministerul Muncii.„Salariul minim pentru constructori și agricultori crește la 4.582 de lei respectiv 3.436 de lei brut.Ministrul Muncii și Solidaritații…