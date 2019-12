Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a informat Directia Economica din Ministerul Muncii, in doua randuri, despre faptul ca suma de 8,787 milioane de lei pe care institutia urma sa o primeasca la rectificare este insuficienta pentru plata integrala a salariilor si a solicitat o suplimentare de 3 milioane de lei, se…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat, marti, proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. Acesta prevede pentru anul in curs un deficit bugetar estimat de 4,3% din Produsul Intern Brut. Potrivit proiectului de OUG, veniturile vor fi reduse…

- Mai mulți cititori ne intreaba cui folosesc datele centralizate prin sistemul REVISAL, din moment ce ele nu sunt luate in considerare la intocmirea dosarelor de pensionare. RASPUNS: La solicitarea redacției, Ministerul Muncii ne-a comunicat: “Sistemul REGES/REVISAL implementat la nivel national, in…

- Romania are, in prezent, aproximativ 7 milioane de angajati si 4,9 milioane de pensionari iar somajul este la un nivel minim istoric, a aratat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, miercuri, in conferinta de bilant. Potrivit ministrului, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si in sistemul…

- Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspectiei Muncii si va avea functia de inspector general de stat, dupa ce anterior fusese detasat ca secretar general al Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, scrie Agerpres. Ministerul Muncii a emis in data…

- Potrivit acestuia, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si exista un numar record de contracte de munca inregistrate in Revisal: 6.465.354 contracte de munca aferente unui numar record de 5.609.060 salariati activi. Acesta a subliniat ca cifra nu include functionarii publici si personalul…

- Un numar de aproape 1,7 milioane de salariati, adica 30% din totalul celor aproximativ 5,6 milioane de angajati activi din România (conform Inspectiei Muncii) câstiga salariul minim pe economie, arata calculele ZF facute pe baza informatiilor de la Inspectia Muncii. Cei mai multi salariati…

- Aproximativ 1,7 milioane de salariati, adica un procent de 30% din totalul persoanelor salariate, câstiga salarii la nivelul minim pe economie. Bucurestiul este orasul care are cei mai angati pe salariul mediu, pe locurile doi si trei fiind Cluj si Constanta. Salariile minime pe economie…