Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata,…

- Debutul anului 2020 este marcat de scaderea birocratiei pentru firme, pe mai multe paliere. Va prezentam, in cele ce urmeaza, care sunt cele mai importante modificari fiscale care vor intra in vigoare in 2020. Cea mai importanta modificare fiscala este majorarea salariului minim pe economie. Prevederea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1010 din 16 decembrie a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei numarul 935 din 13 decembrie privind stabilirea salariului minim brut garantat in plata.Astfel, potrivit actului normativ mentionat, incepand cu data de 1 ianuarie 2020 salariul minim…

- Guvernul are pe agenda celei de a doua sedinte de vineri proiectul de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si, in prima lectura, proiectul referitor la unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Proiectul de hotarare…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinteți de vineri hotarârea privind creșterea salariului minim brut pe țara la 2.230 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o creștere de 7, % fața de luna decembrie 2019. Începând cu data de 1 ianuarie 2020,…

- ​Proiectul de lege care propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata sa fie majorat de anul viitor la 2.230 lei lunar ( o creștere de 7,2 % fața de luna decembrie 2019) a fost publicat miercuri de Ministerul Muncii. În anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/ora pentru…

- Suntem un grup de muncitori angajați in construcții. Avem discuții cu angajatorul legate de salarizare, de plata contribuțiilor sociale etc. Va rugam sa ne spuneți care este salariul minim pe țara in momentul de fața. (Claudiu Ștefan, Ilfov). RASPUNS: Potrivit legislației in vigoare, salariul de baza…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…