- Cei 52 de inspectori judiciari au semnat si au transmis, vineri, o scrisoare deschisa in care reclama ”atacurile sustinute” la adresa institutiei. ”Incercarile repetate de asimilare a Inspectiei Judiciare cu o structura opresiva sunt deosebit de grave”, au transmis inspectorii judiciari.

- 7 membri ai CSM cer revocarea Liei Savonea din functia de presedinte Foto arhiva Sapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au transmis plenului CSM o propunere pentru revocarea judecatoarei Lia Savonea din functia de presedinte, pe motiv ca aceasta a nesocotit "în mod…

- Solicitarea a fost trimisa ieri plenului CSM, iar potrivit procedurii aceasta trebuie discutata in prima sedinta a Consiliului. Solicitarea de revocare este semnata de judecatorii Mihai Balan, Andrea Chis, Bogdan Mateescu si de procurorii Cistian Ban, Nicolae Solomon, Tatiana Toader si Florin Deac.…

- Ministerul Justitiei sustine ca CSM nu are drept de initiativa legislativa si o acuza pe Lia Savonea ca "recidiveaza" in incalcarea atributiilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si ale minist...

- Șapte membri ai CSM anunța, miercuri, intr-un comunicat, ca solicita plenului CSM și președintelui Lia Savonea sa sesizeze Curtea Constituționala, dupa inregistrarile aparute in presa cu Viorica Dancila, care le-ar fi vorbit colegilor de partid despre miza justiției in ramanerea la guvernare, conform…

- Sapte membri CSM anunta, intr-un comunicat, ca solicita plenului si presedintei Lia Savonea sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu inregistrarile aparute in presa cu Viorica Dancila care le vorbeste colegilor de partid despre miza justitiei pentru ramanerea la guvernare.

- Ședința cu scantei la CSM! Lia Savonea vrea modificarea legii fața de membrii care nu se prezinta nejustificat la ședințele de plen.„Lucrarile plenului se desfașoara in prezența a cel puțin 15 membri. Suntem 13 membri prezenți. Personal mi se pare ca avem o perpetuare a unui blocaj in plenul…

- Ministrul Ana Birchall ii o acuza pe șefa CSM Lia Savonea de „imixtiune grava in activitatea puterii executive” și precizeaza ca la plenul precedent, a fost incalcat principiul separației puterilor in stat in privința discuțiilor privind o eventuala „foaie de parcurs” la Ministerul JustițieiAna…