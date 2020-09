Stiri pe aceeasi tema

- 34,3- din totalul cazurilor de infectii cu noul coronavirus s-au inregistrat in saptamana 21 - 27 septembrie in Bucuresti, Iasi, Bacau, Constanta si Brasov, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, 31- din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti,…

