Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a hotarat, astazi, ca doua comune și alte doua localitați, care au cea mai mare rata de infectare cu COVID-19, sa intre in carantina pentru o perioada de 14 zile. Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 4,21, in crestere fața de ziua precedenta, cand era 4.03. La nivelul judetului, rata este azi 3,38, in urcare fața de ieri cand era 3,29. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Parța: 10,66. Astazi, conform datelor furnizate de…

- Patru comune din județul Timiș intra in carantina la miezul nopții. Citește și: Lovitura sub centura in coaliție: PNL transforma in element decorativ o funcție revendicata de USR PLUS in Guvern In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- Aproape 41 de mii de afise referitoare la campania de vaccinare anti-Covid au ajuns in judetul Timis. Acestea urmeaza sa fie distribuite primariilor din judet, precum si Directiei de Sanatate Publica. In aceasta dupa-amiaza a fost intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, acesta aproband…

- Institutul Național de Sanatate Publica a decis ca nu se impune prelungirea carantinei parțiale din comuna Ciurea – sat Ciurea și Lunca Cetațuii (zona Zanea). Astfel, carantina parțiala se va incheia maine la ora 24.00. Pe de alta parte, pe baza evaluarilor epidemiologice efectuate de DSP Iași și in…

- Carantinarea este prelungita cu 14 zile pentru cinci localitati din judetul Constanta si cu sapte zile pentru o a sasea, printr-o decizie luata sambata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit Institutiei Prefectului Constanta, Institutul National pentru Sanatate Publica…

- Carantina in orașul Constanța a fost prelungita, de vineri, pentru inca 14 zile, masura fiind avizata de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Prelungirea carantinei in Constanța intra in vigoare vineri, la ora 20.00. Masura de carantinare a fost solicitata de Comitetul Județean pentru Situații…