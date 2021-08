Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% din cazurile de COVID-19 și 94,7% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), conform HotNews. Concluziile raportului INSP Pentru saptamana 16 – 22 august: 41.8% din totalul…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 9 – 15 august, 44,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Ilfov, Cluj, Constanta si Suceava. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, postat pe site-ul INSP, 82,4% din cazurile confirmate…

