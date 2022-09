Stiri pe aceeasi tema

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 5 - 11 septembrie, 35,5% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Brasov, potrivit Agerpres.

Cinci persoane s-au infectat cu virusul West Nile in ultima saptamana in Romania, iar numarul total al celor infectati a ajuns la 23, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 11 – 17 iulie, au fost confirmate 171 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron, toate fiind variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare. Conform INSP, pana la data de 17 iulie au fost confirmate 6.611 cazuri cu varianta Omicron.

Numarul cazurilor de COVID raportate pe teritoriul Romaniei ieri, 15 iulie, a fost de 4.107. In jurul orei 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Numarul total al cazurilor inregistrate pana acum la nivel național a ajuns…

Autoritatile sanitare din Hong Kong au anuntat luni ca, incepand de vineri, 15 iulie, persoanele infectate cu COVID-19 si aflate sub ordin de izolare la domiciliu vor fi obligate sa poarte bratari electronice, informeaza agentia Xinhua. Prin aceasta masura se doreste ca persoanele infectate sa nu incalce…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statisticile din ultima perioada indica o dublare a numarului de infectii cauzate de SARS-CoV-2, el precizand ca nu se inregistreaza cazuri grave. "In mod evident, aceasta crestere saptamanala, care practic dubleaza numarul de cazuri, de la saptamana…

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca Romania traverseaza o perioada in care numarul infectarilor cu coronavirus se dubleaza la fiecare șapte zile, iar aceasta tendința de creștere s-ar putea menține timp de 4-5 saptamani. In general, insa, cazurile nu sunt grave, a explicat Rafila in emisiunea…

1.210 de persoane s-au vaccinat in ultima saptamana cu a patra doza de vaccin impotriva COVID, in ultimele 7 zile, in timp ce doar 457 au mers sa primeasca prima doza, a transmis luni Institutul Național de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in saptamana 27 iunie – 4 iulie, 457 de persoane s-au imunizat…