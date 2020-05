Insolventa in starea de alerta - care sunt facilitatile de care beneficiaza companiile afectate de criza

Masurile administrative adoptate in lupta cu virusul SARS-CoV-2 pentru reducerea extinderii acestuia au produs, in mod previzibil, consecinte financiare negative in mediul de afaceri, care s-a confruntat in contextul acestor masuri cu o lipsa de lichiditati.



In sprijinul mediului de afaceri si, in mod particular, al societatilor in care insolventa este iminenta sau se afla deja in procedura insolventei, au fost propuse prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (cunoscuta ca "Legea privind starea de alerta") o serie de…