- Astazi, 12 noiembrie, Comisia Europeana a autorizat introducerea pe piata a unei a doua insecte, Locusta migratoria (lacusta calatoare), ca aliment nou, anunta intr-un comunicat executivul comunitar.

- Produsul va fi disponibil sub forma congelata, uscata si de pudra si este destinat comercializarii ca gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Aceasta autorizatie vine in urma unei evaluari stiintifice riguroase efectuate de EFSA, care a concluzionat ca lacusta migratoare…

- A venit „doamna Ursula”, cum i-a zis Cițu. Și „doamna Ursula” ne-a anunțat ca am invins. Comisia Europeana a aprobat PNRR. Nu sunt 80 de miliarde, sunt 29 de miliarde. 14 miliarde sub forma de granturi și 15 miliarde sub forma de imprumuturi. E foarte bine. Nu ne-am imbogațit, dar ne-a crescut datoria.…