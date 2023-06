Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei va aproba, duminica, 11 iunie, o Ordonanța de Urgența prin care probele de competențe de la Bacalaureat se echivaleaza cu mediile din liceu. De asemenea, prin aceeași OUG, testele de Evaluare Naționala pentru elevii din clasa a VI-a nu se mai susțin. Ambele masuri au fost anunțate…

