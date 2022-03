Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, Polivalenta din Iași a gazduit competiția de full-contact Cupa Sentoki. Ajunsa la cea de-a șasea ediție, intrecerea a reunit pe suprafețele de lupta 376 de sportivi de la 22 de cluburi din Romania și Republica Moldova. CS Phoenix Bacau s-a prezentat cu 44 de sportivi,…

- Primaria Municipiului Onești, Direcția de Cultura – Biblioteca „Radu Rosetti” și Compartimentul Protecția Mediului PMO lanseaza proiectul ECO(N)EȘTI, care se va derula pe parcursul anului 2022 in parteneriat cu instituții de invațamant, ONG-uri și alte entitați. In proiect se vor derula acțiuni de ecologizare,…

- Municipalitatea face apel umanitar la toți bacauanii pentru a dona: * PRODUSE ALIMENTARE AMBALATE, NEPERISABILE * LENJERII DE PAT, PILOTE, PATURI, PERNE * CONSUMABILE * JUCARII De luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:00 vor fi deschise urmatoarele centre: Direcția de asistenta sociala Bacau, str. Ștefan…

- Nu de azi, de ieri, ci din 2018, cand Christina Zarifopol-Illias, cu radacini in satul Carligi (fiica prozatorului Dinu Zarifopol, carligean), a facut sa apara o carte exceptionala, continand corespondenta inedita (da, da!) dintre Mihai Eminescu si Veronica Micle (Iasi, Editura Polirom). Sunt aduse…

- A fost deschis un nou punct de testare rapida SARS-CoV-2, gratuita, a populației, la nivelul Spitalului Militar de Urgența Brașov. Testele sunt asigurate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, iar personalul medical de Spitalul Militar Brașov. Punctul de testare se afla la intrarea in incinta spitalului,…

- Dupa cel mai mare numar de teste efectuate intr-o singura zi, cel puțin anul acesta, daca nu chiar de la inceputul „pandemiei”, Direcția de Sanatate Publica anunța depasiri de plan la numarul noilor infectați. Dupa ce ieri anunțase 642 de persoane infectate, astazi, DSP a a nunțat nu mai puțin de 650…

- Focar de infectie SARS COV 2 la mai multe unitati medicale, dar si la o cresa Creste alarmant numarul de noi cazuri depistate cu infectia cu SARS COV 2. Daca in urma cu doua zile erau raportate 439 de persoane diagnosticate cu COVID 19, ieri au fost 605 la nivelul intregului judet, cu aproape 40-…

- Persoanele care nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie sau care nu au medic de familie in judet, pot solicita sa fie testate la domiciliu in cazul in care prezinta simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2. Astfel, persoanele care au simptome ca tuse, febra, dureri musculare, pierderea gustului…