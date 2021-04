Stiri pe aceeasi tema

- ​Un IT-ist român stabilit în SUA a lansat, la New York, în urma cu 6 ani, un startup de inteligența artificiala, iar acum încearca sa atraga investiții de 650.000 de euro pe o platforma româneasca de finanțare participativa. Citește mai departe și comenteaza pe…

- „Suntem pe piata poloneza de 7 ani, perioada in care ne-am bucurat de un ritm rapid de dezvoltare, platforma noastra fiind vizitata, in prezent, de aproape 3 milioane de utilizatori in fiecare luna. Consider ca avem o perspectiva extraordinara pe piata din Romania, deoarece avem capacitatea de a oferi…

- ​Antreprenorii români se vor putea înscrie online, din 26 aprilie, în Launch, comunitatea fondatorilor de startup-uri, inițiata în România de How to Web, Google for Startups și alte organizații. Fondatorii de startup-uri vor putea avea acces la experiența, capital și proiecte…

- ​Antreprenorii tech români se pot înscrie într-un program de accelerare susținut de compania de telecomunicații Orange, dedicat startup-urilor care dezvolta produse ce îmbunatațesc experiența oamenilor în orașe, procesele administrațiilor publice ori care faciliteaza relația…

- Complicata problema a veniturilor bugetare ● Cantitate sau calitate? ● 60.000.000 lei, sporuri la agenții de stat care vegheaza ca salariile sa fie echitabile în România ● Cât de online sunt de fapt creditele online? Din 10 banci care dau asemenea credite, doar cinci ofera împrumuturi…

- ​Aproape 70% dintre antreprenorii români cred ca masurile de sprijinirea a afacerilor luate de Guvern în pandemie au fost utile, dar insuficiente și subfinanțate arata un sondaj realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România. Iata ce masuri cred antreprenorii ca ar fi utile…

- În 2020 s-a înregistrat o mare tendința de democratizare și raspândire a AI (inteligența artificiala) în e-commerce. În timp ce în trecut doar giganții de comerț electronic foloseau algoritmi de învațare automata (ML) pentru a afla tendințele vânzarilor,…

- ​Antreprenorii români se pot înscrie online la un accelerator de afaceri prin care startup-urile europene ce dezvolta tehnlogii software as a service (SaaS) pot obține investiții de pâna la 55.000 de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...