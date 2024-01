INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 12,5%, în primele 11 luni din 2023 ”Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 12,5%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de reparatii capitale (+18,9%), lucrarile de constructii noi (+13,2%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+7,9%). Pe obiecte de constructii, au avut loc cresteri la constructiile ingineresti (+31,7%) si la cladirile nerezidentiale (+0,5%)”, arata datele INS. Cladirile rezidentiale au scazut cu 7,5%. Volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 12,6%, crestere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

