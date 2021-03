Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2021 a fost de 1,193 miliarde de euro, in scadere cu 124,6 de milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara din 2020, dupa ce importurile au scazut cu 5,8%, iar exporturile cu 4,9%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in luna februarie a acestui an, de la 2,99% in luna ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,8%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,32%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS),…

- Numarul persoanelor care au optat pentru transportul aerian de pasageri a scazut anul trecut cu 69%, de la 23.193.300 pasageri in 2019, la 7.186.500 pasageri in 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune,…

- Inmatricularile totale de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 2,5% in trimestrul IV 2020 fata de trimestrul IV 2019, la 152.262 unitati, din care 44.193 sunt vehicule noi, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul IV 2020,…

- Rata somajului in luna decembrie 2020 a scazut cu 0,2 puncte procentuale, la 4,9%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,1%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit News.ro. "Rata somajului in luna decembrie 2020 a scazut cu 0,2 puncte procentuale…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut, in primele 11 luni ale anului 2020 comparativ cu perioada similara din 2019, cu 9,4% ca serie bruta, tot pe scadere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care au consemnat un…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 3,4% ca serie bruta in octombrie fata de luna precedenta si cu 19,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare…