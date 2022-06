INS: Transportul aerian de pasageri a crescut de 3,4 ori în primul trimestru al anului Transportul aerian de pasageri a crescut in primul trimestru al acestui an de 3,4 ori, de la 916.500 pasageri in primele trei luni din 2021, la 3.085.700 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile Henri Coanda-Bucuresti, cu 1.063.100 pasageri imbarcati si 929.000 debarcati, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 178.400 pasageri imbarcati si 155.100 pasageri debarcati si Aeroportul International Iasi cu 123.000 pasageri imbarcati si 94.200 debarcati. In transportul international… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat 4 cazuri pozitive in ultima saptamana, relateaza Politico. Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat patru cazuri pozitive in ultima saptamana, scrie News.ro . Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…

- Reprezentantul Romaniei, WRS , s-a calificat, joi seara, in finala concursului Eurovision 2022 , cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul oficial al concursului, și al juriilor de specialitate. Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Au fost raportate cazuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (114),…

- Mai multe tari europene - inclusiv Germania, Franta, Italia si Regatul Unit - si-au ridicat prea "brutal" masurile impotriva covid-19 si se confurnta cu o crestere puternica a numarului cazurilor, din cauza variantei SARS-CoV-2 BA2, deplange marti directrul OMS Europa Hans Kluge, intr-o conferinta de…

- ​Intel a anunțat un plan amplu de investiții in Europa, plan care cuprinde doua mega-fabrici de procesoare in Germania și dublarea capacitații de producție in Irlanda. Compania va investi in cercetare in Franța și Spania și este in negocieri cu Italia, pentru o investiție de aproape 5 miliarde dolari.…

- Tinerii romani continua sa aleaga studiile in strainatate și nu se lasa descurajați de pandemie sau de Brexit. Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca și Belgia sunt top 5 țari preferate de studenții care au aplicat pentru creditele de studii oferite de FINS, iar costurile reprezinta, de cele mai…