Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 33% din cheltuielile romanilor au reprezentat taxe, impozite și asigurari sociale, in anul 2021. Datele INS Mai mult de 33% din cheltuielile romanilor au reprezentat taxe, impozite și asigurari sociale, in anul 2021. Datele INS Contribuțiile la bugetele de asigurari sociale, impozitele asupra…

- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie, transmite Agerpres. Din acestea, impozitul…

- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie.

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2021, in termeni nominali, 5.683 lei pe gospodarie si 2.243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2021, in medie, de 4.876 lei lunar pe gospodarie (1.925 lei…

- “Vreau sa le multumesc, pe aceasta cale, contribuabililor pentru faptul ca majoritatea dintre ei au inteles responsabilitatea fiscala si civica si au declarat si si-au achitat impozitele si taxele”, a transmis, miercuri, Heius, intr-un mesaj video. Presedintele ANAF a transmis multumiri si colegilor…

- Fost ministru al Economiei: ”Guvernul va mari taxele și impozitele. Ce vor sa faca domnii Ciolacu și Ciuca este crima economica” Criza economica din prezent este ”o furtuna aproape perfecta”, a declarat vicepreședintele USR Claudiu Nasui. ”Cu toata proprietatea cuvintelor folosite, ce vor sa faca domnii…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat vineri, 29 aprilie, cu 12 voturi pentru și 4 abțineri, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, indexarea impozitelor și taxelor locale, incepand cu anul 2023, cu o rata a inflației de 5,1%. "Sumele indexate se aproba prin hotarare a Consiliului…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul ”nu va lasa pe nimeni in urma”. „Exclus sa crestem taxe…