- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna aprilie 2020 au scazut cu 98,1% fata de cele din perioada similara a anului trecut, pana la 16.900, turistii straini reprezentand 8,3% din totalul sosirilor, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Conform INS, in…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna martie 2020 au scazut cu 69,8% fata de cele din perioada similara a anului trecut, pana la 242.100, turistii straini reprezentand 14,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise marti presei. In luna februarie…

