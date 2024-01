Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, inclusiv apartamente și camere de inchiriat, in primele 11 luni din 2023, au insumat 12.746.100 de persoane, in creștere cu 11,1% fata de perioada similara din 2022, arata datele publicate vineri de INS.Din numarul total de sosiri, in aceeași…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2023, au insumat 11,794 milioane de persoane, in crestere cu 11,3% fata de perioada similara din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS)…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele zece luni ale anului, au insumat 11,79 milioane persoane, in crestere cu 11,3% fata de perioada similara din 2022. Din numarul total de sosiri, sosirile turistilor romani in structurile…

- Sosirile in unitațile de cazare au crescut in primele 10 luni (INS)Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2023, au insumat 11,794 milioane de persoane, in crestere cu 11,3% fata de perioada similara…

- „Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 01.01.-31.10.2023, au insumat 11.794.100 persoane, in crestere cu 11,3% fata de perioada 01.01.-31.10.2022. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-31.10.2023, sosirile turistilor…

- Sosiri si innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2023 ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada…

- ”Cele mai multe hoteluri erau incadrate la categoria 3 stele (54,5% din total hoteluri), 4 stele (25,6%) si 2 stele (15,4%). Hotelurile cu 5 stele au fost in numar de 44, (cu 8 mai multe fata de 31 iulie 2022). Din numarul total de locuri in hoteluri, 45,3% au fost in hotelurile cu 3 stele, 31,9% au…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Județul Dambovița, in perioada 1.01-31.07.2023 au insumat 70427, in crestere cu 10,6% fata de perioada similara a anului trecut. Din numarul total de sosiri, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare,…