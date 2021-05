Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor care au fost cazați in structurile de primire turistica in luna martie 2021 a crescut cu 78,1% fata de cele din luna similara a anului 2020, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). „Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna martie 2021 au insumat…

- In luna februarie a acestui an fața de aceeași perioada a lui 2020, numarul de vizite din partea strainilor s-a redus cu pana la 289.400 de persoane (61%), in timp ce numarul romanilor care vor sa plece in strainatate s-a redus cu pana la 544.500 de persoane (59%). In ceea ce priveste sosirile in structurile…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2021 au insumat 480.000 persoane, in scadere cu 39,6% fata de cele din luna ianuarie 2020. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2021 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare…

- Sosirile inregistrate in structurile deprimire turistica in luna ianuarie 2021 au insumat 480.900 persoane, in scadere cu 39,6% fata de cele din luna ianuarie 2020, iar innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2021 au insumat 884.300, in scadere cu 43,9% fata…

- Un raport al Institutului National de Statistica arata ca pandemia de coronavirus a afectat serios turismul. Sosirile vizitatorilor straini au scazut cu 69%, in luna decembrie 2020, fata de luna decembrie 2019, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani au scazut, de asemenea, cu 69,1 %.…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 59% in luna decembrie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, iar innoptarile cu 63%, in timp ce comparativ cu luna decembrie 2019, in luna decembrie 2020, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor…

- Sosirile vizitatorilor straini in Romania au scazut in decembrie 2020, fata de luna similara din 2019, cu 69%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 69,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, remise miercuri AGERPRES. In ceea ce priveste sosirile in…

- Numarul de sosiri, respectiv innoptari nu include persoanele aflate in carantina, cazate in structurile turistice. "Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna decembrie 2020 au insumat 341.800, in scadere cu 59% fata de cele din luna decembrie 2019. Din numarul total de sosiri,…