Stiri pe aceeasi tema

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 26,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 33,97 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Rata somajului in luna iunie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,3%, fata de cea inregistrata in luna precedenta, iar rata somajului la barbati a fost cu 1,2 puncte procentuale mai mare decat la femei.

- Rata somajului in luna iunie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,3%, fata de cea inregistrata in luna precedenta, iar rata somajului la barbati a fost cu 1,2 puncte procentuale mai mare decat la femei. Rata șomajului in randul tinerilor (15-24 ani) se menține in continuare la nivel ridicat,…