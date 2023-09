Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.In…

- Inflatia anuala a revenit in iulie la o singura cifra, respectiv 9,4%. Preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022. Inflatia anuala a coborat in luna iulie sub pragul de 10%, ajungang la 9,4%, in conditiile in care preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022,…

- Institutul Național de Statistica a publicat cifrele oficiale și arata ca rata inflației a coborat la 9,4%. De asemenea, fața de aceeași perioada a anului trecut inregistram scaderea prețurilor la alimente, bunuri și servicii.”1. Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea…

- Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflatiei la nivel national -Indicele preturilor de consum in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,40%, potrivit INS. -Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,2%. -Rata…

- In luna iunie a acestui an, pretul zaharului a fost cu 55% mai mare comparativ cu iunie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 32,46%, in timp ce legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 31,83%, iar untul cu 30,49%. Pretul uleiului a scazut, in ritm anual cu 8,17%. Fata de luna mai a acestui an,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi, 13 iulie.In…

- „Indicele preturilor de consum in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,40%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,2%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%. Rata medie a modificarii preturilor…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,40%. Rata inflatiei…