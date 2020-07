Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,6% in luna iunie a acestui an, de la 2,3% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,35%, serviciile cu 2,78%, iar marfurile nealimentare cu 0,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala…

- Prețurile au revenit pe creștere in iunie și au dus rata anuala a inflatiei la 2,6%. Cel mai mult s-au scumpit alimentele Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,6% in luna iunie a acestui an, de la 2,3% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,35%, serviciile cu 2,78%, iar…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu jubileaza dupa datele INS. „Nu mai exista dubii, guvernarea liberala a dus la reducerea semnificativa a inflației”, afirma Cițu pe Facebook. Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,6% in luna iunie a acestui an, de la 2,3% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,6% in luna iunie a acestui an, de la 2,3% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,35%, serviciile cu 2,78%, iar marfurile nealimentare cu 0,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile…

- Rata anuala a inflației a scazut la 2,3% in mai, fața de 2,7% in aprilie, chiar daca prețurile s-au majorat și la alimente, dar și la servicii, scrie Agerpres.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- INS confirma previziunile ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar marfurile nealimentare cu 0,15%, potrivit datelor publicate…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 2,7% in aprilie, de la 3% in luna martie, iar produsele care s-au scumpit cel mai mult in aprilie, de la inceputul anului, au fost cartofii, fructele proaspete, legumele si conservele de legume, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,72%, serviciile cu 3,06%, iar marfurile nealimentare cu 0,53%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).