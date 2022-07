Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1.I – 31.V.2022, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2021, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 0,8%, ca urmare a scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,1%) si industriei extractive (-4,4%). Industria prelucratoare…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- ”In perioada 1.I – 30.IV.2022, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2021, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 2,5%, ca efect al scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,9%), industriei extractive (-3,8%) si industriei prelucratoare…

- Productia industriala a scazut, in primele patru luni din 2021 cu 2,5- ca serie bruta si cu 3,1- ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, marti,…

- Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In acelasi timp, consumul industriei a scazut cu 1,1%, iluminatul public a…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…

- Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. In 2023, productia de energie din aceste surse ar urma sa se…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat,…