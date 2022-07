Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- ”In perioada 1.I – 30.IV.2022, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2021, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 2,5%, ca efect al scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,9%), industriei extractive (-3,8%) si industriei prelucratoare…

- Productia industriala a scazut, in primele patru luni din 2021 cu 2,5- ca serie bruta si cu 3,1- ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, marti,…

- Productia industriala a scazut cu 0,2- ca serie bruta si cu 1,7- ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in primele trei luni, fata de aceeasi perioada din anul trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). "In perioada 1.I –…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…

- ”In perioada 1.I – 31.III.2022, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2021, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 0,2%, ca efect al scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-5,4%) si industriei extractive (-0,7%). Industria prelucratoare…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 1,8% in primele doua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica. Consumul industrial a fost mai mic cu 2,1%, in timp ce populatia a utilizat cu 1,1% mai…

- ”In perioada 1.I-28.II.2022, resursele de energie primara au crescut cu 3,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 2,2% fata de perioada 1.I-28.II.2021. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-28.II.2022 au totalizat 5.499.300 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 191.100…