- Romania a importat, in primele trei luni ale acestui an, 30.200 tone de lapte brut, in scadere cu 13,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce cantitatea de lapte de vaca preluata de unitatile de procesare a crescut cu 13,4% in perioada mentionata, totalizand 289.740 tone, potrivit datelor…

- Șomajul din Romania in randul tinerilor este de 22,2%. Datele oferite de INS Șomajul din Romania in randul tinerilor este de 22,2%. Datele oferite de INS Rata somajului in luna martie 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2023 (5,5%), arata…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2023, o cantitate de titei de 462.800 tone echivalent petrol (tep), cu 18.800 tep (-3,9%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- Anul 2022 a fost dificil pentru fermierii romani, nu doar din punctul de vedere al afluxului de cereale din Ucraina, ci și din cauza secetei care a redus semnificativ producția agricola. Astfel, recolta de cereale pentru boabe a fost mai mica cu 32,2%, fața de 2021, ceea ce inseamna un recul de 8,9…

- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare, potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul…

- Productia de titei a continuat sa scada in Uniunea Europeana in 2021, ajungand la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6% mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania se numara printre cei mai mari producatori europeni.

- Conform datelor de la Institutul National de Statistica, din 199.720 de nasteri din 2019, 749 provin de la mame cu varsta sub 15 ani. Acest numar se completeaza cu inca 17.933 de mame cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani. Pe acest segment de varsta, dintre cele aproape 18 mii de mame, 13.291 se aflau…