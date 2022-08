Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii mai 2022, la 1.064.585 persoane, comparativ cu 1.043.257 persoane in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat joi prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru Recensamantul Populației și Locuințelor pana la finalul lunii iulie. Potrivit unui comunicat al INS, prelungirea se aplica in localitațile in care recenzarea nu s-a incheiat, adica unde din cauza…

- Perioada de colectare a datelor „fata in fața” pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita pana la 31 iulie, a anunțat marți Institutul National de Statistica, intr-un comunicat . Masura se aplica in localitațile unde mai exista persoane care nu au fost recenzate. Acesta este ultimul…

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.358 lei in mai, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decat in luna aprilie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.928 lei, in scadere cu 39 lei (-1%), potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres.Valorile cele mai mari ale…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 6.443 lei, in aprilie, cu 42 de lei (+0,7%) mai mare decat in luna martie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.967 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 30 de lei (+0,8%), potrivit datelor publicate la sfarșitul saptamanii trecute de Institutul National…

