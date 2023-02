Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Gherla anunța inceperea activitaților proiectului „Construire/inființare/modernizare/amenajare/dotare centru comunitar integrat” – cod SMIS 155125. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational…

- Romania este țara din UE care a inregistrat, in perioada 2015-2021, cea mai mare creștere a prețurilor la terenurile agricole, alaturi de Cehia, potrivit datelor Eurostat. In 2021, prețul mediu pentru un hectar de teren in Romania se ridica la 7.601 euro, in creștere cu aproape 500 euro, fața de anul…

- ”In perioada 1.I – 30.XI.2022 s-au eliberat 40.969 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 13,3% fata de perioada 1.I – 30.XI.2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.221 autorizatii), Nord-Est (-1.136), Sud-Muntenia (-1.049),…

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Insa Eurostat subliniaza ca aceasta diferenta este posibil sa fie chiar mai mare deoarece pentru 2021 nu sunt…

- Dupa ce ieri va informam ca prețurile la benzina și motorina au inregistrat scaderi semnificative in ultima saptamana, iata ca aceste scaderi au continuat și azi, ajungandu-se pana la 6.29 lei/litru (cu reducerea de 50 de bani aplicata). Azi, cel mai mic preț la benzina este la stațiile Lukoil din Turda…

- ”Din totalul gospodariilor din Romania, 82,1% au acces la reteaua de internet de acasa, in creṣtere cu 1,3 puncte procentuale fata de anul anterior. Proportia persoanelor de 16-74 ani care au folosit vreodata internetul a fost de 89,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mult fata de anul anterior”, arata…

- Cele mai mici ponderi ale familiilor conectate la Internet sunt inregistrate de Moldova (regiunea Nord-Est )- 76,6%, urmata de regiunea Sud-Muntenia (77,5%) ṣi de regiunea Sud-Est (78,4%), arata datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica.

- ”In perioada 1.I – 31.X.2022 s-au eliberat 37790 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 12,9% fata de perioada 1.I – 31.X.2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-1.164 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (-1.047), Sud-Muntenia (-902), Vest…