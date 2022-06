Romania a importat, in primele patru luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 802.800 tone echivalent petrol (tep), cu 6,1% (51.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna de gaze naturale a fost, in perioada mentionata, de peste 2,376 milioane tep, fiind cu 6,1% (153.700 tep) sub cea din primele patru luni din 2021. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru 2022 o productie de gaze de 7,45 milioane tep si importuri de 2,33 milioane tep, in crestere…