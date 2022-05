Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balanței comerciale a Romaniei a fost de 4,58 miliarde de euro in primele doua luni din acest an, in urcare cu 1,5 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Exporturile s-au ridicat la 13,8 miliarde…

- ”In perioada 1.I-28.II 2022, exporturile FOB au insumat 13,808 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 18,39 miliarde euro. In perioada 1.I-28.II 2022, exporturile au crescut cu 23,4%, iar importurile au crescut cu 28,9%, comparativ cu perioada 1.I-28.II 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei s-a ridicat la 23,698 miliarde de euro, in 2021, in crestere cu 5,301 miliarde de euro fata de 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Anul trecut, exporturile FOB au insumat 74,7 miliarde euro, iar importurile CIF au…

- În anul 2021 exporturile au adus în țara 74,7 miliarde de euro, în vreme ce importurile ne-au costat peste 98 de miliarde de euro, arata datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica. Viteza cu care au crescut exporturile a fost mai mica decât dinamica importurilor,…