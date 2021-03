Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca Satu Mare deruleaza pe parcursul anului 2021 o acțiune de verificare a respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca in ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de munca si a tehnologiilor de exploatare in parchetele forestiere, inclusiv…

- Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul IV, a declarat marti premierul Florin Citu, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, care a avut loc la Palatul Parlamentului. ‘Stiri foarte bune astazi pentru economia Romaniei. Ceea ce am spus in 2020, si in tot timpul anului,…

- Prim-ministrul Florin Citu spune ca revenirea economiei in "V" este "o certitudine", dupa ce Institutul National de Statistica a anuntat ca, in trimestrul IV din 2020, economia Romaniei a crescut cu 5,3%. "Economia Romaniei, performanta care spulbera estimarile apocaliptice! In trimestrul IV din 2020…

- Conform INS, in trimestrul IV 2020, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,3%, pe serie ajustata sezonier, iar fata de acelasi trimestru din anul 2019 a inregistrat o scadere cu 1,7%.Pe serie bruta, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut,…

