- Numarul locurilor de munca vacante s-a situat in ultimul trimestru din 2020 la 35.600, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,73%, in scadere cu 0,08 puncte procentuale fata de trimestrul…

- Rata șomajului in T3 a fost de 5,2%, in scadere fața de trimestrul anterior. Peste 19% dintre tinerii pana in 24 de ani nu au un loc de munca și nici nu studiaza Rata somajului in trimestrul al treilea din acest an a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul…

- Costul angajatorilor cu forța de munca a crescut în aceasta toamna fața de costurile din vara, cea mai semnificativa crestere regasindu-se în învatamânt (18,82%), ca urmare a vacantei scolare si, în consecinta, a diminuarii timpului efectiv lucrat. De asemenea, cresteri…

- In perioada iulie-septembrie, cel mai semnificativ avans al costului cu forța de munca s-a inregistrat in Slovacia (6%), Cehia (5,9%), Portugalia (5,8%) si Romania (5,7%). La polul opus, declinuri importante au fost raportate in Malta (-6,1%), Cipru (-3,8%) si Irlanda (- 2,9%).In țara noastra, avansul…

