”In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut pe ansamblu cu 17,3%, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile de servicii informatice si in tehnologia informatiei (+25,3%), activitatile de productie cinematografica, video, programe de televiziune; difuzare si transmitere de programe (+21,5%), activitatile de transporturi (+20%), alte servicii furnizate in principal intreprinderilor (+15,3%)…