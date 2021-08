Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net s-a ridicat, in luna iunie, la 3.541 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 49 lei (+1,4%), iar comparativ cu luna iunie a anului precedent, a crescut cu 7,4%, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „In luna iunie 2021, castigul…

- În luna mai 2021, salariul mediu net a fost de 3492 lei, cu 69 lei (-1,9%) mai mic decât în luna aprilie 2021, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica. Scaderea este pusa pe faptul ca în luna aprilie s-au acordat prime ocazionale (prime trimestriale,…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei in luna aprilie 2021, in crestere fata de luna precedenta cu 14 lei (+0,4%), valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei (8.671 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.790 lei), conform…

- Florin Cițu a facut un anunț imbucurator pentru toți romanii. El a anunțat date economice favorabile. Iata postarea sa de pe Facebook:"Vești excelente pentru toți romanii!Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%), arata Mediafax.…