- ”In perioada 1.I – 30.IV.2024 s-au eliberat 11.000 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 3,1% fata de perioada 1.I – 30.IV.2023. Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+197 autorizatii), Vest (+152), Bucuresti-Ilfov (+109), Sud-Muntenia…

- ”In trimestrul I 2024 s-au eliberat 7.422 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 7,2% fata de trimestrul I 2023. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-331 autorizatii), Nord-Vest (-157), Sud-Muntenia (-75). Sud-Est (-35), Nord-Est (-16)…

- La 31 decembrie 2023, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 86.388 km, din care 17.677 km (20,4%) drumuri nationale, 35.046 km (40,6%) drumuri judetene si 33.665 km (39,0%), drumuri comunale. Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 49,4%…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educatie si Ocupare (PEO), in parteneriat cu Ministerul Educatiei, lanseaza apelurile pentru programul „Primul student din familie”, potrivit Agerpres. In cadrul apelurilor de tip competitiv vor fi finantate…

- In luna februarie 2024, s-au eliberat 2556 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 39,7%, fata de luna ianuarie 2024 si in scadere cu 0,6%, fata de luna februarie 2023. In primele doua luni ale anului s-au eliberat 4385 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…

- Ministerul Investitiilor precizeaza ca proiectele din cadrul apelurilor PEO pot fi depuse de: institutii de invatamant superior de stat si particulare si unitati de invatamant preuniversitar de stat, in parteneriat cu institutii de invatamant superior de stat si particulare. Cererile de finantare pot…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2023, a ajuns la 71.454 de unitati, in scadere cu 1.878 locuinte, comparativ cu anul 2022, arata datele publicate, ieri , de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Pe medii de rezidenta, in anul 2023 fata de anul 2022, se evidentiaza…