- Aproape 86% dintre gospodariile din Romania nu au conexiune la internet – arata datele publicate astazi de Institutul National de Statistica. Conectarea la internet este mai raspandita in regiunea Bucuresti-Ilfov, (aproape 93%), urmata de Nord-Vest si Vest, iar cele mai putine gospodarii cu internet…

- Ponderea gospodariilor care au acces la reteaua de internet de acasa a fost de 85,7% in 2023 (INS)Ponderea gospodariilor din Romania care aveau acces la Internet de acasa a ajuns, in acest an, la 85,7% din total, in crestere cu 3,6% fata de anul 2022, arata datele publicate, vineri, de Institutul…

- Managerii din Romania estimeaza, pentru perioada noiembrie 2023 - ianuarie 2024, o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, in comertul cu amanuntul si in servicii, dar si o crestere a preturilor in aceste domenii, arata datele publicate astazi de

- A scazut cantitatea de lemn exploatata legal in Romania. Date oficiale prezentate de INS Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au exploatat, in 2022, un volum de 18,348 milioane metri cubi (mc) de lemn. Este cu 5,6% mai putin decat in anul 2021, conform datelor centralizate de Institutul…

- Ministerul Agriculturii ar urma sa vina saptamana viitoare cu o propunere privind prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la alimente de baza, simultan cu extinderea listei de produse, in contextul in care premierul Marcel Ciolacu a anunțat azi la inceputul ședinței de guvern ca ii va cere acest…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- Ancheta asupra calitatii vietii ”Conditiile de viatǎ ale populatiei din Romania, in anul 2022”, publicata recent de catre Institutul Național de Statistica, releva o realitate sumbra a societații curente.Deși proprietari de locuințe in peste 90% din gospodarii, romanii intampina mari dificultați…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 4,6%, in primele sapte luni, la 55,085 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 1,1%, la 70,689 miliarde euro, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro.”In luna iulie…