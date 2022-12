Stiri pe aceeasi tema

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat, in primele noua luni ale acestui an, 45,443 milioane tone, in timp ce transportul de containere a insumat 502.000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica citate de Agerpres.roIn…

- Acest an va fi, probabil, cel mai bun pentru producția auto naționala, cu o medie de peste 40.000 de mașini/luna, la uzinele Dacia și Ford. Romania este pe locul șase in UE, cu producție mai mare decat Italia și Ungaria, dar mult sub Cehia și Slovacia. Cum stau alte țari? Cel mai nou raport ACEA, pentru…

- Creștere pe piața lucrarilor de construcții, in aceasta toamna. Care este evoluția fața de luna august Volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna august 2022, in prima luna de toamna. Creșterea ca serie bruta este de 8,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare…

- Romanii cumpara pachete cu zbor charter pentru Turcia, Grecia și Spania pentru 2023. Rezervarile early-booking disparusera odata cu izbucnirea pandemiei. Romanii incep deja sa iși cumpere vacanțele pentru sezonul de vara de anul viitor, ceea ce insemna ca se poate observa o revenire a rezervarilor…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 25,1%, la 60,291 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 31%, la 82,292 miliarde euro in primele opt luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, deficitul balantei comerciale fiind de 22 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul…

- Ministerul a declarat ca 10 nave, cu 169.300 de tone de produse agricole, urmau sa paraseasca porturile ucrainene de la Marea Neagra duminica. ”La ora 10.00, 8 nave au parasit porturile Odesei Mari, iar alte 2 isi asteaptau randul si conditiile favorabile”, se arata intr-un comunicat al ministerului.…

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat 29,472 milioane tone in primul semestru din 2022, transportul de containere insumand 313,000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . In transportul pe…