Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din AUR Alba, faza pe inregistrari AUDIO. Daniel Rusu a publicat o inregistrare cu Simion și primarul PNL din Zlatna Deputatul de Alba Daniel Gheorghe Rusu a publicat pe contul sau de Facebook o inregistrare audio cu o discuție intre președintele AUR, George Simion și primarul PNL din Zlatna,…

- Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste, care urmeaza sa se deschida la Timișoara, a mai facut un pas birocratic spre realizare. Aflat in vizita in America, deputatul de Timiș Ben Oni Ardelean a anunțat ca proiectul a trecut de o noua comisie din Camera Deputaților. Mai sunt de depașit doua voturi…

- O invațatoare de la Școala Gimnaziala "Romulus Guga" din Targu Mureș este acuzata ca folosește expresii umilitoare in clasa. Edupedu.ro a publicat joi, 21 aprilie, inregistrari primite in acest sens de la un parintele unui copil din clasa a III-a de la respectiva școala. "Inregistrarile audio releva…

- Toate cele trei versiuni vor fi asamblate pe aceeasi linie de productie de la uzina BMW din Dingolfing, primele livrari la nivel mondial urmand sa aiba loc din noiembrie 2022. Pretul vehiculului electric i7, un concurent al vehiculului electric Mercedes EQS, va porni de la 119.300 de dolari in Statele…

- O livrare de arme antiaeriene chinezești catre Serbia a provocat numeroase reacții negative in Europa și SUA. Armamentele au fost livrate in weekendul trecut de avioane militare chineze. Un avion militar chinez a aterizat pe aeroportul din Belgrad și a provocat discordie, deoarece a fost voba de un…

- West Competition Racing marcheaza un reper istoric pentru sim racingul romanesc: Victor Nicolae Sebastian Apostol, Dragoș Simion și Andrei Miclea reusesc calificarea in cadrul seriei mondiale de anduranța a celui mai important organizator din mediul Assetto Corsa Competizione – SRO eSports. Sezonul…

- UE ar putea importa porumb modificat genetic din America de Sud și din Statele Unite. Un asemenea import ar fi menit sa compenseze lipsa de porumb provenit din Rusia. Una dintre țarile unde ar ajunge porumb modificat genetic ar fi Romania. Emil Dumitru, vicepreședintele Comisiei de Agricultura din Camera…

- La Iași a fost inregistrata, astazi, recepția ultimului tramvai modern Pesa, livrat conform unui contract incheiat la nivel național. Parteneriatul cu firma poloneza a fost definitivat in iunie 2020, iar in august 2021, primul tramvai a ajuns la Iași, fiind pus in circulație in același an. Valoarea…